Lembaga Bahasa LIA Sukses Gelar Lomba Bahasa Inggris Tingkat Provinsi Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bahasa (LB) LIA Bandar Lampung bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menggelar Lomba Bahasa Inggris Tingkat Provinsi Lampung.

Kompetisi bahasa Inggris yang mengangkat tema 'My Earth My Responsibility' dihelat di LB LIA Lampung, Jalan Raden Ajeng Kartini No. 40, Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Minggu (8/9/2019).

Kompetisi bahasa Inggris oleh LB LIA Lampung bertempat di Jalan Raden Ajeng Kartini No. 40, Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Minggu (8/9/2019). (Istimewa)

Pada kesempatan ini, Kepala Cabang LB LIA Lampung, Antar Kamal menyampaikan bahwa LIA English Competition yang digelar saat ini merupakan kegiatan tahunan.

"Ini adalah english competition ke-4 yang diselegarakan LIA dan ini kami yang terakhir, di kota lain sudah melaksanakannya," ungkapnya.

Kamal mengatakan, para juara perlombaan ini akan dikirim ke Bandung untuk ikut kompetisi LIA tingkat nasional. Adapun tema yang diangkat dalam lomba ini yaitu 'Zero Waste Event'.

"Zero Waste Event merupakan sebagian kecil sumbangsih dari LIA Lampung untuk bumi kita, secara umum dari masyatakat Lampung. Kita punya anak cucu yang masih hidup, untuk itu sebisa mungkin kita meminimalisir sampah yang ada," tandasnya.

Suslina Sari, Kepala UPTD Taman Budaya yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengatakan, lomba ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak. "Dengan acara ini diharapkan anak-anak kita terpacu semangatnya agar terus mengembangkan bakat dan kreatifitasnya," sebut dia.

Ketua Pelaksana LIA English Competition, Everly Jinnie mengatakan, lomba yang digelar hari ini (kemarin) ada 12 kategori yang mencakup Coloring, Spelling Bee dalam dua kelas, Show and Tell dalam dua kelas, Story telling, Presenting Ideas, Speech, News Casting, Pecha Khuca (SMA dan umum), Scrabble level biginner dan Scrabble level master.

"Total ada 327 peserta yang mana 4 kategori yakni Show and Tell (kelas 1-3 dan kelas 4-6), Story telling, dan Pecha Khuca akan melaju ke nasional di Bandung bulan September 2019," terangnya.