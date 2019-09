BREAKING NEWS - Berikut Identitas Korban Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Maut di Way Kanan

Ilustrasi. Berikut identitas korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Way Kanan, merujuk data RSUD Martapura, satu korban belum teridentifikasi.

humas polres way kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Delapan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut di jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, dievakuasi ke RSUD Martapura.

Lakalantas melibatkan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Amin Saypudin (39) warga Jawa Tengah, dengan truk tangki warna orange yang dikemudikan Joko (27) warga Masgar, Lampung Tengah, terjadi pada Senin 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Berikut identitas korban meninggal dunia yang dihimpun dari RSUD Martapura, Oku Timur.

1. Mujani warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

2. Sarpan warga Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

3. Susanto warga Wonosegoro Boyolali, Jawa Tengah.

4. Slamet Riadi warga Kediri, Jawa Timur.

5. Wasidi warga Blitar, Jawa Timur.

6. Joko warga Lampung Tengah,

7. Suparti warga Nganjuk, Jawa Timur.