BREAKING NEWS - Sopir Bus Selamat dari Lakalantas Maut di Way Kanan, Amin Saypudin: Saya Loncat Kaca

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Sembilan orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Lakalantas melibatkan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Amin Saypudin (39) warga Jawa Tengah, dengan truk tangki warna orange yang dikemudikan Joko (27) warga Masgar, Lampung Tengah, terjadi pada Senin 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Sopir Bus Rosalia Indah Amin Saypudin (39) yang selamat dari kejadian tersebut mengaku, dirinya sempat melompat dari kaca jendela sebelum bus terguling.

"Iya, saya lompat dari kaca pas bus mau terguling," ucap Amin saat ditemui di Puskesmas Way Tuba, Senin 16 September 2019.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Way Kanan AKP Jafril mengatakan, pihaknya belum menetapkan siapa tersangka atas lakalantas maut tersebut.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi," kata Jafril, Senin 16 September 2019.

AKP Jafril mengatakan, semua korban, baik yang selamat dan meninggal dunia dari lakalantas tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Way Tuba dan Rumah Sakit OKU Timur, Sumatera Selatan.

Saat ini, kata Jafril, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap korban yang mengalami luka ringan, luka berat dan juga meninggal dunia.

"Masih kami data para korbannya," papar AKP Jafril, Senin 16 September 2019 malam.

