TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Sembilan orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalur Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Lakalantas yang melibatkan Bus Rosalia Indah berwarna biru dengan truk tangki warna orange tersebut terjadi pada Senin 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Kasatlantas Polres Way Kanan AKP Jafril membenarkan kejadian lakalantas tersebut.

Menurut Jafril, peristiwa kecelakaan maut tersebut berawal ketika mobil bus Rosalia Indah dengan nomor polisi AD 1666 CE berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Way Tuba.

"Kondisi jalan di jalur tikungan menanjak, bus berjalan dengan kecepatan tinggi," kata Jafril, Senin 16 September 2019 malam.

Jafril melanjutkan, bus hilang kendali dan oleng ke kanan yang seketika bus terguling di aspal.

Pada saat bersamaan, lanjut Jafril, dari arah berlawanan datang mobil truk tangki warna orange dengan nomor polisi BE 9291 YJ yang dikemudikan Joko (27) warga Masgar, Lampung Tengah, juga dengan kecepatan tinggi.

"Adu kambing tak terelakkan," ucap Jafril.

Bahkan, terus Jafril, akibat kerasnya tabrakan, mobil tangki tersebut sampai merangsek masuk ke bodi bus mobil yang terguling.

BREAKING NEWS - 'Adu Kambing' Bus dan Truk Tangki di Way Kanan, 9 Orang Meninggal Dunia. (Istimewa)

Akibatnya, kata Jafril, supir mobil truk tangki meninggal di tempat, bersama dengan 8 orang lainnya. ‎

