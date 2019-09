Dandim Way Kanan Imbau Masyarakat dan Perusahaan Tidak Lakukan Pembakaran Lahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan, khususnya di areal perkebunan perusahaan di Kecamatan Pakuan Ratu, Negeri Besar dan Blambangan Umpu pada Minggu (15/09).

Kodim 0427/WK melalui Babinsa di masing-masing wilayahnya berkoordinasi dengan pihak perusahan bergerak cepat untuk memadamkan kebakaran tersebut.

Dandim 0427/Way Kanan Letkol Czi Komara mengatakan pemadaman kebakaran yang dilakukan Babinsa dan pihak terkait sebagai bentuk upaya mencegah maupun mengurangi bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera.

Dandim Way Kanan mengingatkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di wilayah Way Kanan kami harapkan TNI, Polri, Pemda, BPBD, perusahaan dan masyarakat dapat lebih bersinergi untuk mencegah adanya kebakaran hutan dan lahan, dengan begitu wilayah Way Kanan dapat terhindar dari adanya Karhutla.

Ia menghimbau kepada masyarakat maupun perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Way Kanan agar tidak melakukan pembakaran lahan pertanian maupun perkebunan.

Termasuk lahan perkebunan tebu yang akan dipanen agar tidak dibakar, masih banyak cara-cara yang bisa digunakan selain melakukan pembakaran.

"Harapannya selama musim kemarau ini, Kabupaten Way Kanan tidak terdapat kebakaran lahan, sehingga tidak turut menyumbang asap pada bencana kabut asap yang terjadi di Indonesia," katanya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)