VIDEO Kecelakaan Maut Truk Tangki vs Bus Rosalia Indah di Lampung, 8 Tewas, Sopir Bus Lompat Jendela

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Sopir bus Rosalia Indah, Amin Saypudin (39) menceritakan detik-detik dirinya menyelamatkan diri, sebelum insiden kecelakaan maut truk tangki vs bus Rosalia Indah di Way Kanan, Lampung, Senin (16/9/2019).

Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalur Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, tepatnya di Kilometer 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kapolres Way Kanan, AKBP Andy Siswantoro mengatakan, sebanyak 8 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut.

"Korban meninggal terdiri dari 7 laki-laki dan 1 orang perempuan. Ada 2 orang jenazah yang belum diketahui identitasnya," kata Andy Siswantoro, Senin (16/9/2019).

Peristiwa kecelakaan maut truk tangki vs bus Rosalia Indah terjadi pada Senin (16/9/2019) sekitar pukul 14.45 WIB.

Bus dengan nomor polisi AD 1666 CE, dikemudikan Amin Saypudin (39), warga Jawa Tengah.

Sementara, truk tangki warna oranye dikemudikan Joko (27), warga Masgar, Lampung Tengah.

Joko menjadi satu dari delapan korban tewas dalam kecelakaan itu.

Sementara, Amin berhasil selamat.

Menurut Amin, ia melompat dari jendela sebelum bus terguling dan dihantam truk tangki.