Kecelakaan Maut Truk Tangki vs Bus Rosalia di Lampung, Daftar Nama Korban Meninggal dan Luka-luka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Lakalantas yang terjadi di km 229, Kecamatan Way Tuba, Way Kanan, Provinsi Lampung menelan korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia.

Berikut daftar nama korban meninggal:

1. Pengemudi Kendaraan Truck tangki warna orange Nopol BE 9291 YJ An Marjoko, 27 tahun, laki-laki, Swasta, alamat Jalan Imam Bonjol Metro Pusat, Kota Metro, meninggal di lokasi.

2. Penumpang kendaraan Bus Rosalia an Mujani,Laki laki, Blitar 10-02-1964, petani, alamat Desa Suruh wadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, meninggal di lokasi.

3. Penumpang kendaraan Bus Rosalia AnSlamet Riadi, Laki laki 03-12-1969, Petani, Alamat Desa Sebet Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri Jawa Timur, meninggal di lokasi.

4. Penumpang kendaraan Bus Rosalia an Sarpan, Laki laki, 26-10-1976, Swasta, Alamat Desa Kedaung Putri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Jawa timur, meninggal di lokasi.

5. Penumpang kendaraan Bus Rosalia an Susanto. Laki laki, 14-06-1984, Swasta, Alamat Desa Gosono Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Jawa tengah, meninggal di lokasi.

6. Penumpang kendaraan Bus Rosalia an Wasidi, laki laki,02-08-1957,Petani, Alamat Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten.Blitar, Jawa Timur, meninggal di lokasi.

7. Penumpang kendaraan Bus Rosalia an Suparti, Perempuan, 45 tahun Alamat Nganjuk Baru Jawa Timur, meninggal di lokasi.