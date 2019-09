BREAKING NEWS - 4 Motor yang Ditabrak Truk Terguling Diamankan di Pos Lantas Tarahan 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TARAHAN - Ke-empat motor yang terlibat dalam lakalantas dengan truk pengangkut kaca di jl Soekarno Hatta, tepatnya di tanjakan Tarahan Lampung Selatan (Lamsel) dalam keadaan ringsek.

Berdasarkan Pantauan Tribunlampung.co.id ke-empat motor tersebut yakni motor Yamaha NMAX warna Putih No. Pol BE 6593 OF dengan Kendaraan spm Honda Beat warna putih lis merah No. Pol 5778 OS serta Kendaraan Spm Suzuki Thunder warna biru No. Pol BE 6805 CJ dan Kendaraan spm Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 2732 AAA.

Saat ini ke empat motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian di Pos Lantas Tarahan Lamsel.

Kasat lantas Tarahan Akp Kasyfi menerangkan Kendaraan Truck Hino warna hijau No. Pol BE-9305-BG berjalan dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung berjalan dengan kecepatan tinggi.

"Diduga blong rem kemudian hilang kendali sehingga menabrak Kendaraan yang ada di depannya," bebernya kepada Tribun saat ditemui di Pos Lantas Tarahan, Rabu (25/9/2019).

Kecelakaan terjadi di jalan Soekrarno Hatta tepatnya tanjakan Tarahan Lampung Selatan, Rabu (25/9/2019).

Berdasarkan pantauan Tribunlampung.co.id satu unit mobil fuso pengangkut kaca dalam kondisi ringsek dan terguling.

Kaca-kaca yang diangkut oleh mobil tersebut berserakan mulai dari tengah jalan sampai ke siring-siring.

Diduga mobil tersebut menabrak pembatas jalan hingga sehingga pembatas jalan dalam kondisi hancur.