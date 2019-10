Download Lagu Shall We MP3 Chen EXO, Lirik Lagu Shall We dan Video Klip

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019.

Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We dalam artikel ini.

Lirik lagu Shall We yang merupakan lagu solo Chen EXO bisa kamu lihat di bawah ini.

Lagu Shell We yang dinyanyikan oleh Chen EXO merupakan lagu Korea trending 2019.

Lagu Shall We baru saja dirilis pada selasa 1 Oktober 2019 bertepatan dengan comeback Solo Chen.

• Download Lagu EXO Transformer MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

• Download Lagu EXO Thats Okay MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

Berikut, lirik lagu Shall We - Chen EXO.

Aswiwo i bam-i ganeun ge

Gaji mala butjabgo sip-eoyo

I chasjancheoleom tteugeowojin ma-eum-i

Ssugseuleoun nan jom chonseuleobjyo

Andwaeyo gamchuji mal-ayo

Naman honja seoduleumyeon seulpeoyo

Jeo bulssicheoleom bultaoneun ma-eumdo

Deuligopa meomulgopa

Apeuge haji mayo

I bam-eul uli eotteohge halkkayo

Banjjag-ineun eunhasuleul geonneolkkayo

Geeuleun jeo galodeungdo jolgo issneun bam-e

I bam-e mal-ijyo

Eoneusae ulido moleuge

Byeol-eun han geol-eumssig jalil olmgigo

Eodiseonga sillyeoon bam-ui hyang-gie

Chwihagopa gidaegopa

Wae usgoman issnayo