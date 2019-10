Toyota memamerkan New Fortuner dan New Innova di ajang GIIAS pada Juli 2019 lalu. Mau Ganti Mobil Toyota 3 Tahun Sekali? Begini Caranya.

Mau Ganti Mobil Toyota 3 Tahun Sekali? Begini Caranya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Biasanya banyak diler menawarkan diskon besar-besaran setiap menjelang akhir tahun.

Beragam promo menarik diberikan demi menggaet konsumen.

Begitu pula yang dilakukan Auto2000.

Berkolaborasi dengan PT Toyota-Astra Motor (TAM) selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia, Auto2000 memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli mobil baru.

Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan mengatakan, program itu bernama Toyota Drive.

Dia menjelaskan, Toyota Drive sejatinya memberikan kemudahan kepada pelanggan setia Auto2000 agar dapat mengganti mobil baru setiap tiga tahun sekali.

"Program spesial ini hanya berlaku untuk model New Avanza, New Yaris, New Sienta, New Innova, dan New Fortuner. Juga hanya untuk wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan Bekasi," tutur Martogi dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (16/10/2019).

Masuk tahun ketiga, umumnya pemilik ingin mengganti mobil Toyota dengan model baru agar tetap terlihat fresh dan dapat memenuhi kebutuhannya yang berkembang.

Masalahnya, untuk sebagian kalangan, bukan perkara mudah menjual mobil bekas di pasaran.