Download Film Fast & Furious 5, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Fast Five

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Fast & Furious 5 atau Fast Five, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub indo), dalam Download Film Hollywood terpopuler.

Termasuk, cara streaming Fast Five atau Fast & Furious 5 di smartphone atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Fast & Furious 5 atau Fast Five?

Fast & Furious 5 atau yang juga dikenal dengan sebutan Fast Five meruapakan sebuah film action buatan Amerika Serikat pada 2011.

Film Fast & Furious 5 atau Fast Five memiliki alur cerita yang ditulis Chris Morgan dan disutradarai oleh Justin Lin.

Film Fast & Furious 5 atau Fast Five adalah edisi kelima, dari seri film The Fast and the Furious.

Memiliki durasi tayang 130 menit, film Fast & Furious 5 atau Fast Five menampilkan sejumlah aktor dan aktris kenamaan dunia di antaranya seperti Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster dan Dwayne Johnson.

Fast & Furious 5 atau Fast Five dirilis pertama kali di Australia pada 20 April 2011, kemudian diikuti dengan Amerika Serikat pada 29 April 2011.

• Download Film Fast & Furious 6, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Furious 6

Lalu di bioskop Indonesia sendiri, film ini baru ditayangkan pada 12 Agustus 2011.

Secara garis besar film ini bercerita tentang Brian O'Conner (Walker), Dominic Toretto (Diesel) dan Mia Toretto (Brewster), yang berencana untuk mencuri harta senilai 100 juta dolar AS dari seorang pebisnis korup Hernan Reyes (Joaquim de Almeida).