Pemkab Lamtim Kembali Gelar Rapat Persiapan Festival Way Kambas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SUKADANA - Sebagai bentuk keseriusan untuk menggelar event tahunannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menggelar rapat persiapan untuk Festival Way Kambas 2019, Senin (14/10/2019).

Pemkab Lamtim Kembali Gelar Rapat Persiapan Festival Way Kambas (Ist)

Rapat persiapan yang dilaksanakan di Aula Atas Setdakab Lampung Timur itu di hadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Junaidi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, Almaturidi, Para Kepala OPD, SKPD dan Camat se Lampung Timur.

Dipimpin oleh Syahrudin Putera, rapat tersebut digelar untuk mengecek persipan, koordinasi dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dan sedang dalam proses.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan agar pelaksanaan Festival Way Kambas tahun ini dapat berjalan baik dan sukses serta animo masyarakat lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

Dalam arahannya, Syahrudin menekankan pada beberapa hal yakni tentang tersedianya fasilitas umum seperti toilet umum, parkir dan truk kontainer. Ia berpesan agar semuanya dapat dipesiapkan secara maksimal.

“Soal fasilitas umum seperti toilet umum, itu harus dipastikan ya ketersediaan airnya cukup, juga container untuk sampah plastik ya itu penting juga masalah parkir iya memang masuknya kan gratis, parkirnya bayar tapi yang jaga ya harus komitmen ya. Jangan sampai nanti kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab si pemilik kendaraan”.

Festival yang akan dilaksanakan selama dua hari yakni pada tanggal 09 dan 10 November itu mengangkat tema “Jelajah Budaya dan Alam Lampung Timur”.

Kegiatan ini dibuka dengan Fun bike, dilanjutkan lagi dengan Pembukaan Kemah Saka Pariwisata, Lomba Tari Bedana dan Tari Melinting, Pawai Budaya, Pagelaran Seni Daerah, Tari Kreasi Lampung, Atraksi Gajah, Penampilan Artis Ibu Kota serta Stand Lomba Kuliner dan Souvenir.

Untuk hari Minggu (10/11/2019) sendiri, kegiatan yang akan digelar antara lain Way Kambas Adventure Trail 2019, XC MTB, Festival Kuda Lumping dan Meninjau Pameran Motor Antik, Festival Buah Nusantara, Penampilan Way Kambas Idol, serta Closing Ceremony yang meliputi tari bedana masal, pembagian hadiah dan doorprize, parade band dan penampilan artis ibukota.

Untuk diketahui, pada Festival Way Kambas 2019 ini rencananya event-event pendukung tidak diselenggarakan di Way Kambas itu sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari dalam wawancaranya.

“Jadi kita minta untuk festival way kambas itu nantinya akan coba kita sebar di beberapa kecamatan gunanya itu adalah agar masyarakat itu mengetahui bahwa lampung timur itu ada kegiatan-kegiatan. Kita akan letakkan dikecamatan-kecamatan karena tidak semua masyarakat Lampung timur kan bisa datang dan masuk ke Way Kambas, itu kita maksudkan agar masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan di Festival Pesona Way Kambas”. (Kominfo)