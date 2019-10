BREAKING NEWS - Butuh Waktu hingga 3 Jam Evakuasi Truk yang Tabrakan Beruntun di Natar 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR - Setelah tiga jam berlalu, truk baru dievakuasi.

Pantauan Tribunlampung.co.id, Kamis 31 Oktober 2019, mobil truk yang terlibat lakalantas baru dievakuasi sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebelum mobil bernopol truk BE 9689 AN dievakuasi, mobil bernopol BE 9628 AH ditarik oleh mobil lainnya.

Setelah mundur, mobil BE 9689 AN yang naik ke atas median jalan pun dijalankan menuju kearah Beranti.

Sementara mobil BE 9628 AH ditarik mobil dumtruk untuk dipinggirkan kejalan.

Ucok salah satu kuli mengatakan mobil BE 9628 AH ditarik lantaran kemudi mobil terkunci.

"Ini terkunci, jadi harus ditarik," ucapnya sembari berlalu meninggalkan lokasi.

Pindahkan pupuk

Sebelum dievakuasi, puluhan kuli panggul dikerahkan untuk pindahkan barang.

Pantauan Tribun, Kamis 31 Oktober 2019, puluhan kuli panggul diturunkan di lokasi kejadian.