BREAKING NEWS - Truk yang Tabrakan Beruntun di Natar Ternyata Tujuannya ke Daerah Ini 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR - Truk yang terlibat lakalantas di Jalan Raya Natar, Lampung Selatan, rupanya hendak menuju ke Panjang, Bandar Lampung.

Hal ini diungkapkan oleh Yanto, sopir truk bernopol BG 8635 KI di lokasi kejadian, Kamis, 31 Oktober 2019.

"Ini semen dari Wates, recananya mau ke Panjang," ungkap Yanto.

Yanto pun mengaku tak menyangka kejadian ini bisa terjadi.

"Namanya musibah, saya juga kaget, tapi untung saya ngerem, gak tahunya malah mobil yang di tengah yang numbur," sebut Yanto.

Yanto pun menambahkan saat ini sopir truk BE 9628 AH bernama Bambang tengah dirawat di rumah sakit Natar Medika.

"Kalau yang di depan (truk BE 9689 AN) Wawan gak papa," tandas Yanto.

Sebelumnya diberitakan, terjadi kecelakaan lalulintas di Jalan Raya Natar Lampung Selatan, tepatnya di depan Indomaret Merak Batin, Kamis 31 Oktober 2019.

Kecelakaan ini melibatkan tiga truk yang tengah konvoi mengantar pupuk menuju Bandar Lampung.

Adapun kedua truk fuso berwarna hijau ini bernopol BE 9689 AN, BE 9628 AH dan BG 8635 KI.