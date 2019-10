BREAKING NEWS - Pecah Ban, Tiga Truk Tabrakan Beruntun di Jalan Raya Natar Lamsel 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NATAR - Terjadi tabrakan beruntun di Jalan Raya Natar Lampung Selatan, tepatnya di depan Indomaret Merak Batin, Kamis 31 Oktober 2019.

Kecelakaan ini melibatkan tiga truk yang tengah konvoi mengantar pupuk menuju Bandar Lampung.

Adapun kedua truk fuso berwarna hijau ini bernopol BE 9689 AN, BE 9628 AH dan BG 8635 KI.

Saksi mata Rahmad menyebutkan kejadian ini berlangsung sekitar pukul 11.00 wib.

"Baru siang tadi, sekitar pukul setengah 11 jam 11an," kata juru parkir rumah makan cinta selera kita ini.

Rahmad menuturkan kecelakaan ini bermula saat mobil bernopol BE 9689 AN mengalami pecah ban.

"Nah kan mereka lagi konvoi, mobil yang di depan pecah ban, dan langsung masuk banting kanan dan naik ke atas median jalan, berhenti," katanya.

Lanjutnya, sontak kendaraan yang ada dibelakannya yakni bernopol BE 9628 AH langsung menghajar bagian belakang mobil truk bernopol BE 9689 AN.

"Jeduar, keras tadi suaranya, abis itu truk yang numbur itu mundur, numbur mobil truk muatan kosong (BG 8635 KI) juga di belakangnya tapi gak papa, yang belakang cuman lecet saja," terangnya.

Rahmat mengatakan, tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini.(Tribunlampung.co.id/hanif mustafa)