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Download Lagu MP3 Shall We Chen EXO, Gudang Lagu Korea Trending 2019
Cara unduh atau download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019.
Download Lagu MP3 Shall We Chen EXO, Gudang Lagu Korea Trending 2019
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019.
Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We dalam artikel ini.
Lirik lagu Shall We yang merupakan lagu solo Chen EXO bisa kamu lihat di bawah ini.
Lagu Shell We yang dinyanyikan oleh Chen EXO merupakan lagu Korea trending 2019.
Lagu Shall We baru saja dirilis pada selasa 1 Oktober 2019 bertepatan dengan comeback Solo Chen.
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Berikut, lirik lagu Shall We - Chen EXO.
Aswiwo i bam-i ganeun ge
Gaji mala butjabgo sip-eoyo
I chasjancheoleom tteugeowojin ma-eum-i
Ssugseuleoun nan jom chonseuleobjyo
Andwaeyo gamchuji mal-ayo
Naman honja seoduleumyeon seulpeoyo
Jeo bulssicheoleom bultaoneun ma-eumdo
Deuligopa meomulgopa
Apeuge haji mayo
I bam-eul uli eotteohge halkkayo
Banjjag-ineun eunhasuleul geonneolkkayo
Geeuleun jeo galodeungdo jolgo issneun bam-e
I bam-e mal-ijyo
Download Lagu MP3 Shall We Chen EXO
Gudang Lagu Korea Trending 2019
lirik lagu Shall We
video klip Shall We
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