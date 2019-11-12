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Download Lagu Shall We Chen EXO MP3, Gudang Lagu Korea Trending 2019
download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019. Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak Cara unduh atau download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO MP3, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019.
Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We dalam artikel ini.
Lirik lagu Shall We yang merupakan lagu solo Chen EXO bisa kamu lihat di bawah ini.
Lagu Shell We yang dinyanyikan oleh Chen EXO merupakan lagu Korea trending 2019.
Lagu Shall We baru saja dirilis pada selasa 1 Oktober 2019 bertepatan dengan comeback Solo Chen.
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Berikut, lirik lagu Shall We - Chen EXO.
Aswiwo i bam-i ganeun ge
Gaji mala butjabgo sip-eoyo
I chasjancheoleom tteugeowojin ma-eum-i
Ssugseuleoun nan jom chonseuleobjyo
Andwaeyo gamchuji mal-ayo
Naman honja seoduleumyeon seulpeoyo
Jeo bulssicheoleom bultaoneun ma-eumdo
Deuligopa meomulgopa
Apeuge haji mayo
I bam-eul uli eotteohge halkkayo
Banjjag-ineun eunhasuleul geonneolkkayo
Geeuleun jeo galodeungdo jolgo issneun bam-e
I bam-e mal-ijyo
Eoneusae ulido moleuge
Byeol-eun han geol-eumssig jalil olmgigo
Eodiseonga sillyeoon bam-ui hyang-gie
Chwihagopa gidaegopa
Wae usgoman issnayo
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