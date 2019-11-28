Lagu Korea

Download MP3 Lagu Shall We Chen EXO, Gudang Lagu Korea Trending 2019

download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019. Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak Cara unduh atau download lagu Shall We dinyanyikan Chen EXO MP3, dalam MP3 gudang lagu Korea trending 2019.

Simak juga lirik lagu Shall We dan video klip Shall We dalam artikel ini.

Lirik lagu Shall We yang merupakan lagu solo Chen EXO bisa kamu lihat di bawah ini.

Lagu Shell We yang dinyanyikan oleh Chen EXO merupakan lagu Korea trending 2019.

Lagu Shall We baru saja dirilis pada selasa 1 Oktober 2019 bertepatan dengan comeback Solo Chen.

Download Lagu EXO Transformer MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

Download Lagu EXO Thats Okay MP3, Video Gudang Lagu Korea Terpopuler

Berikut, lirik lagu Shall We - Chen EXO.

Aswiwo i bam-i ganeun ge
Gaji mala butjabgo sip-eoyo
I chasjancheoleom tteugeowojin ma-eum-i
Ssugseuleoun nan jom chonseuleobjyo

Andwaeyo gamchuji mal-ayo
Naman honja seoduleumyeon seulpeoyo
Jeo bulssicheoleom bultaoneun ma-eumdo
Deuligopa meomulgopa
Apeuge haji mayo

I bam-eul uli eotteohge halkkayo
Banjjag-ineun eunhasuleul geonneolkkayo
Geeuleun jeo galodeungdo jolgo issneun bam-e
I bam-e mal-ijyo

Eoneusae ulido moleuge
Byeol-eun han geol-eumssig jalil olmgigo
Eodiseonga sillyeoon bam-ui hyang-gie
Chwihagopa gidaegopa
Wae usgoman issnayo

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Download Lagu Shall We Chen EXO
Gudang Lagu Korea Trending 2019
download lagu EXO
Berita Terkait :#Lagu Korea
Editor: wakos reza gautama
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Bawa Kabur Istri Orang, Mobil Pelaku Dihancurkan Massa seusai Tabrak Sejumlah Pengendara Lain
Bawa Kabur Istri Orang, Mobil Pelaku Dihancurkan Massa seusai Tabrak Sejumlah Pengendara Lain
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan