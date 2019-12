Ilustrasi. 5 Jenis Foundation Y.O.U atau Y.O.U Cosmetics Full Coverage Liquid Foundation.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Y.O.U adalah brand kosmetik lokal yang hadir di tanah air. Y.O.U merupakan singkatan dari Youthful, Outstanding, dan Unique. Satu di antara produk kosmetik yang dihadirkan adalah foundation. Apa saja foundation Y.O.U?

Sales Marketing Y.O.U Central Plaza Bandar Lampung, Tari mengatakan, foundation Y.O.U atau atau Y.O.U Cosmetics Full Coverage Liquid Foundation diformulasikan dengan daya tahan dan tingkat tutup yang tinggi.

Sehingga, hal itu dapat menyamarkan noda hitam dan garis halus.

Selain itu, foundation Y.O.U kaya akan kandungan vitamin E.

Kandungan vitamin E mampu menjaga kulit tetap lembab.

Tak cuma itu, kandungan vitamin E mampu mencerahkan kulit.

• 2 Jenis Maskara Y.O.U yang Bisa Bikin Bulu Mata Lentik dan Tebal, Simak Cara Pakainya

Termasuk, mencegah proses oksidasi dan penuaan dini.

foundation Y.O.U juga memiliki kemampuan mengontrol minyak ekstra.

Hal itu membuat hasil makeup tetap terjaga dengan baik meski terkena keringat.

Adapun, foundation Y.O.U cocok untuk kulit putih hingga sawo matang.

Berikut, 5 jenis foundation Y.O.U atau Y.O.U Cosmetics Full Coverage Liquid Foundation.

1. Foundation Impory