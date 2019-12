Ilustrasi. Biodata Pemain The Heirs, Simak Daftar Lengkap Pemeran Drakor The Heirs.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - The Heirs adalah drama Korea yang tayang pada 2013. Artis yang menjadi pemeran drakor The Heirs adalah Lee Min Ho dan Park Shin Hye. Bagaimana biodata pemain The Heirs?

KDrama The Heirs dikenal juga dengan judul The Inheritors.

Drama Korea ini bercerita tentang kisah cinta si kaya dengan si miskin.

Berikut, biodata pemain The Heirs dalam daftar pemeran drakor The Heirs.

1. Lee Min Ho

Lee Min Ho (Instagram/actorleeminho)

Lee Min Ho adalah aktor dan penyanyi asal Korea Selatan.

Ia mulai dikenal luas di Korea maupun di Asia berkat perannya sebagai Gu Jun Pyo dalam drama Boys Over Flowers pada tahun 2009.

Peran tersebut membawanya memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-45.

Nama: Lee Min Ho

Tanggal lahir: 22 Juni 1987

Tempat Lahir: Korea Selatan

Tinggi: 187 cm.