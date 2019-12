Daftar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tanggamus 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Berikut daftar Faskes (Fasilitas Kesehatan) Tingkat Pertama Tanggamus.

Simak daftar Faskes Tingkat Pertama Tanggamus pada artikel ini.

Nurman selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Bandar Lampung mengatakan, "Wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus," Jumat (6/12/2019)

Berikut daftar Faskes tingkat pertama Tanggamus.

1 WONOSOBO Jl. Raya Banjar Negara, Kec. Wonosobo

2 SUDIMORO Jl. Sudimoro Bangun, Kec. Semaka

3 SUKARAJA Jl. Taman Nasional 2 Sukaraja, Kec. Semaka

4 SANGGI Jl. Raya Tengos Pekon Sanggi, Kec. Bandar Negeri Semuong

5 KOTA AGUNG Jl. Dr. Syaiful Anwar No. 4 Pekon Kuripan, Kec. Kota Agung

6 WAY NIPAH Jl. P. Pasirah Margo No. 3 Pekon Way Nipah, Kec. Pematang Sawa

7 PASAR SIMPANG Jl. Cekhana No. 249 Spg Pekon Keagungan, Kec. Kota Agung Timur

8 NEGARA BATIN Jl. Raya Negara Batin, Kec. Kota Agung Barat

9 PULAU PANGGUNG Jl. Raya Tekad, Kec. Pulau Panggung

10 NGARIP Jl. Kesehatan No. 28 Pekon Ngarip, Kec. Ulu Belu

11 AIR NANINGAN Pasar Baru Air Nanangin, Kec. Air Naningan

12 TALANG PADANG Jl. Raden Intan, Kec. Talang Padang

13 MARGOYOSO Jl. Gunung Batu Margoyoso, Kec. Sumber Rejo

14 GISTING Jl. Raya Gisting Bawah, Kec. Gisting

15 KEDALOMAN Jl. Raya Kedaloman, Kec. Gunung Alip

16 RANTAU TIJANG Jl. Raya Rantau Tijang, Kec. Pugung

17 SUMANDA Jl. Ki Hajar Dewantara Pekon Sumanda, Kec. Pugung

18 BULOK SUKAMARA Jl. Raya Sukamara Gg. Kesehatan, Kec. Bulok

19 PUTIH DOH Jl. Kesehatan No.1 Pekon Putih Doh, Kec. Cukuh Balak

20 KLUMBAYAN Jl. Pesisir Barat No. 1 Pekon Penyandingan, Kec. Klumbayan

21 ANTAR BRAK Pekon Antart Brak, Kec. Limau

22 KLUMBAYAN BARAT Jl. Raya Lintas Barat No. 1 Pekon Lengkukai, Kec. Kelumbayan Barat

23 SIRING BETIK Jl. Raya Banjar Negara Pekon Siring Betik, Kec. Wonosobo

DOKTER UMUM PRAKTIK MANDIRI

1 dr. Neli Widiastuti Jl. Sidorejo pekon ngarip kecamatan ulubelu Kabupaten Tanggamus

2 dr. Endang Triana Jl. Raya Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

3 dr. Theresia Hutabarat Jalan Pasar Raya Wonosobo Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus

4 dr. Deasy Oktian Desa pulau panggungkec. Pulau panggung kab. Tanggamus

5 dr. Inten Kumalasari Djamal Pekon purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus

6 dr. DESI OKTARIA JLN.IR.HI.JUANDA NOMOR 79 PEKON GEDUNG JAMBU, KEC. KOTA AGUNG BARAT

7 dr. RISDIANTO JLN RAYA GUNUNG BATU NO 45, KELURAHAN DADAPAN KEC. SUMBEREJO

KLINIK PRATAMA

1 Klinik Rawat inap Alhafa Medika Jl.Ir.H. Juanda Kuripan Kec. Kota Agung Kab.tanggamus

2 Klinik Sabila Nisa Jl. Raya Tekad Blok III No. 422 Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

3 Klinik Husada, Tanggamus

FASKES TK.I MILIK TNI

1 POSKES TANGGAMUS JL. WR SUPRATMAN WAY NGISON KOTAAGUNG TANGGAMUS



FASKES TK.I MILIK POLRI

1 KLINIK POLRES TANGGAMUS Jl. Raya Pemda Komplek Pemda Kab. Tanggamus

Demikian, daftar Faskes tingkat pertama Tanggamus.