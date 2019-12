Kapolres-Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Kunjungi Pos Pam dan Pos Yan Ops Lilin 2019

Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Dina secara simbolis menyerahkan tali Asih kepada personel yang melaksanakan pengamanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Dina Siswantoro melaksanakan kunjungan di Pos Pam dan Pos Yan di Wilayah Hukum Polres Way Kanan. Kamis 26 Desember 2019.

Kapolres dan Rombongan mengawali kunjungan di Pos Pelayanan Rest Area Kampung Gunung Labuhan dan berakhir di Pos Pengamanan yang ada di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Setiba di Pos pelayanan Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Dina secara simbolis menyerahkan tali Asih kepada personel yang melaksanakan pengamanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada personil yang terlibat Operasi Lilin Krakatau 2019.

Baik personil TNI, Polri, Dishub, Dinas Kesehatan, Senkom dan Sat Pol PP yang melaksanakan tugas Pos Pam dan Pos Pelayanan dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam merayakan Hari Raya Natal 2019 dan tahun baru 2020.

Kapolres berharap kepada Pesonel untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan baik, tingkatkan kegiatan patroli secara sinergi dengan petugas gabungan di daerah rawan kriminalitas pada jam tertentu.

“Saya harap anggota untuk memastikan keamanan yang kondusif selama pelaksanaan Operasi Lilin Krakatau 2019,” Ungkap Kapolres. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)