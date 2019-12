VIDEO Bapau Junior atau Kiano Tiger Wong? Inilah Potret Anak Pertama Baim Wong dan Paula Verhoeven

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Paula Verhoeven telah melahirkan anak pertama pada Jumat (27/12/2019).

Kelahiran baby Bapau Junior ini baru dibagikan oleh Paula di media sosial hari ini, Sabtu (28/12/2019).

"Welcome to the world anakku sayang @bapau_junior @baimwong .

27Desember2019

.

@childbirthphotography .

#newbornbaby #baimpaula," tulis akun @paula_verhoeven.

Pada postingan tersebut, Paula belum memperlihatkan wajah baby Bapau Junior.

Beberapa potret anak pertama Baim dan Paula memang belum dibagikan di sosial media.

Namun, sosok anak pertama Baim dan Paula terlihat di saluran YouTube Bapau Family.