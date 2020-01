Istri Ahok Puput Nastiti Devi Lahirkan Anak Pertama, Intip Potret Menggemaskan Sang Bayi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Puput Nastiti Devi, Istri Basuki Tjahaja Purnama (BTP), telah melahirkan anak pertamanya.

Anak dari pasangan Puput Nastiti Devi dan Basuki Tjahaja Purnama tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama.

Dikurip dari Grid.ID dari akun Twitter @sejutatemanid, Senin (6/1/2020), dalam postingan akun tersebut mengabarkan bahwa Puput Nastiti Devi telah melahirkan anak pertama.

"Dapat info:

Telah lahir putra pertama dari pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Puput Nastiti Devi:

• Istri Ahok Puput Melahirkan, Intip Nama Bayinya

"Yosafat Abimanyu Purnama"

Senin, 6 Januari 2020

Pukul 08.50

Congrats Pak Ahok. Welcome to the world Yosafat," tulis akun @sejutatemanid.