Artis Cantik 12 Tahun Jadi Istri Kedua, Bagikan Momen Mengharukan Bareng Istri Pertama 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis cantik ini sudah 12 tahun jadi istri kedua, tapi kompak dengan istri pertama, lihat potretnya berikut.

Artis cantik Indonesia, Cut Keke jadi istri kedua pengacara kondang, Malik Bawazier, terlihat kompak dan harmonis dengan istri pertama.

Banyak selebriti yang tidak mau dijadikan istri kedua.

Bahkan akhirnya perceraian pun terjadi hingga menikah dengan pasangan yang baru.

Lain lagi dengan artis cantik satu ini yang mau jadi istri kedua.

Meskipun jadi istri kedua, namun ia masih terlihat kompak dengan istri pertama.

Siapakah artis tersebut?

• Wanita Cantik Tak Direstui Calon Mertua karena Bukan PNS, Kini Bisa Pamer Mobil Mewahnya

• Istri Bunuh Hakim Jamaluddin di Ranjang, Selingkuhan Masuk Kamar Sebelum Korban Pulang

Ia adalah Cut Keke yang merupakan istri kedua dari pengacara kondang, Malik Bawazier.

Kekompakan Cut Keke dengan tersebut bahkan terlihat dengan dirinya yang kerap mengunggap kebersamaan dengan anak tirinya di Instagram. Sungguh mengharukan!

Salah satunya saat momen kelulusan Xavier Rasyad Pasca Aliva beberapa waktu lalu.

"Massive Congratulation @amarissalsabila big proud of you LLB GRADUATE with HONOURS First Class. Prestasi yang sungguh sangat membanggakan seorang putri Indonesia berjaya in England... Proficiat our love semoga adiknya bisa seperti kakanya," tulis Cut Keke.