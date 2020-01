Wanita Cantik Tak Direstui Calon Mertua karena Bukan PNS, Kini Bisa Pamer Mobil Mewahnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cintanya tak direstui calon mertua karena miskin dan bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil), wanita ini langsung buktikan kekayaan dan bisa beli mobil mewah.

Kisah unik diceritakan oleh seseorang bahwa dirinya ditolak oleh calon mertua lantaran dianggap miskin karena bukan PNS.

Ia pun membuktikan dirinya bisa membeli mobil mewah dan memiliki kekayaan melimpah.

Hal tersebut diceritakan melalui akun media sosial twitter @RozmimaRozman.

'SEGALANYA BERMULA DI SINI

My Ex and my Ex family keep pushing me down.

Mak Cik nak menantu GOV SERVANT" - Mama my Ex

Awak tu asal family susah, jangan berangan nak beli VolkSwagen, tak mungkin dapat

Kalau ada yang berminat nak tahu I sambung .....,' tulis akun @RozmizaRozman Minggu (5/1/2020).

Dari akun tersebut dijelaskan bahwa orang tua mantan kekasihnya menginginkan menantu yang berprofesi sebagai PNS.

Sementara dirinya berasal dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Selain itu dirinya juga bukanlah PNS.