Chord Kunci Gitar Cinta Kan Membawamu Kembali Dewa 19

Intro F Am F Am Dm Am

F G Am

Tiba saat mengerti,

G C F

jerit suara hati

G Am

Letih meski mencoba

G F G

Melabuhkan rasa yang ada

Verse 2:

F G Am

Mohon tinggal sejenak