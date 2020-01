Kronologi Lakalantas Datsun vs Innova di Jalan Yos Sudarso Panjang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kronologi lakalantas melibatkan satu unit Mobil Datsun Go putih A 1596 AU vs vs Toyota Innova BE 1522 CO di jalan Yos Sudarso Panjang.

Kejadian sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Panjang, tepatnya di depan CV Bumi Waras (BW), Sabtu (11/1/2020).

Kejadian bermula ketika mobil Datsun Putih BE 1596 AU yang dikendarai Bahrudin warga Baru Ranji, Merbau Mataram, Lampung Selatan yang ditumpangi 8 orang yaitu sopir Bahrudin (41), Marlia Susanti, Putri Anisa (6 bulan), Suketi (47), Sawaludin (27), Ismiati (25), Anang (3), Deri (20) melaju di Jl Yos Sudarso Kecamatan Panjang Tepatnya di depan CV Bumi Waras (BW).

Melaju dari arah Panjang menuju Teluk Betung dengan tujuan menjenguk saudara Jumriah (kakak dari ibu suketi) di RS Bumi Waras.

Kemudian Bahrudin dan keluarga yang ada di mobil Datsun tersebut dihubungi oleh Yayu (23) anak dari Jumriah kalau ibunya yang dirawat di RS Bumi Waras sudah di rujuk ke RS Immanuel.

"Ceritanya kejadian dari Panjang ke Bumi Waras cuma ditelpon keluarga pindah ke RS Immanuel jadi berniat putar balik," kata Bahrudin pengemudi Datsun di lokasi kejadian jalan Yos Sudarso, Sabtu 11 Januari 2020

Mendengar kabar tersebut maka Bahrudin hendak memutar balik arah mobilnya yang semula dari arah Panjang ke Teluk menjadi dari arah Teluk Menuju Panjang.

Naas sebelum mobil yang dikendarai Bahrudin tersebut berputar balik, ternyata dari arah yang sama (Panjang ke Teluk) datang sebuah mobil Inova berwarna hitam dengan nomor polisi BE 1522 CO dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak mobil Bahrudin dari samping kanan.

"Kejadian sekitar jam 6 pagi. Awalnya dari Panjang ke Teluk, kemudian akan putar balik dari Teluk menuju Panjang. Kemudian dari arah Panjang ada Innova hitam dengan kecepatan tinggi langsung nabrak," kata Bahrudin.

Mobil yang dikendarai Bahrudin tersebut sempat terseret 5 meter dan bodi samping sebelah kanan penyok.