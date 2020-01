Chord Gitar Oemar Bakrie - Iwan Fals, Lagu yang Bercerita Tentang Kehidupan Guru

TRIBUNLAMPUNG - Iwan Fals merupakan salahsatu sosok musisi lengendaris di Indonesia.

Lagu-lagunya masih populer hingga kini.

Lirik lagu berisi kritik sosial pun seolah tetap cocok didengarkan dalam segala suana.

Berikut adalah lirik lagu dan Chord lagu Oemar Bakrie - Iwan Fals :

Oemar Bakrie - Iwan Fals

Lagu Oemar Bakrie - Iwan Fals tersebut bercerita tentang kehidupan guru dan pendidikan di Indonesia.

Dalam lagu tersebut ada kata-kata bahwa guru menciptakan murid yang memiliki otak layaknya BJ Habibie.

BJ Habibie dikenal sebagai salah satu orang Indonesia yang paling cerdas.

• Momen Langka Iwan Fals Tak Kuasa Menahan Tangis di Hadapan Rhoma Irama

• Chord Gitar Lagu Bongkar, Kunci Gitar dan Lirik Lagu Iwan Fals

• Download Lagu Iwan Fals Kemesraan MP3, Video Gudang Lagu Iwan Fals Terpopuler

Berikut Chord Gitar Lagu Omear Bakri

[Intro] C F C C G

C F C C G C..