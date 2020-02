VIDEO Akun Rusia Ini Remehkan Penyemprotan Disinfektan ke WNI dari Wuhan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akun rusia ini meremehkan penyemprotan disinfektan ke WNI dari Wuhan di Bandara Batam, netizen langsung ramai beri penjelasan.

Sebuah akun twitter Rusia terverifikasi @russian_market menayangkan video kedatangan WNI dari Wuhan yang mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam.

Pada video tersebut semua WNI yang turun dari pesawat Batik Air yang baru saja datang dari Wuhan, China, disemprot cairan disinfektan.

Akun tersebut menuliskan kata yang meremehkan apa yang dilakukan oleh badan kesehatan yang menyemprot disinfektan pada para WNI yang turun.

Setelah itu kata Rusia pun menjadi trending topic karena caption yang terkesan meremehkan cara penanganan Indonesia terhadap Virus Corona.

• Pasien Corona asal AS Membaik setelah Minum Obat Ini

• VIDEO Ngopi di Sinia Coffee dengan Suasana Artistik

• VIDEO Ungkap Keinginan Terjun ke Dunia Politik, Najwa Shihab: Why Not

"They call it disinfection? Indonesia... no words. (Mereka menyebutnya desinfeksi? Indonesia ... tak ada kata lagi)."

Hingga berita ini diturunkan sebanyak 1,9 juta orang telah menontonnya.

Disukai lebih dari 18.700 orang dan diritwit hampir 10.400 orang.

Sejumlah WNI dari Wuhan turun dari Pesawat Batik Air di Bandara Hang Nadim, Batam, Minggu (2/2/2020) pagi (TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO DA NUGRAHA)

Penyemprotan sebelum Dikarantina