Stok Rampai di Pasar Kota Agung Tanggamus Kosong

Laporan Reporter Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga bawang putih dan rampai masih tetap tinggi memasuki pekan ini, bahkan stok rampai kosong di Pasar Kota Agung.

Menurut Wagiyem, pedagang sayur di pasar setempat, harga bawang putih kini Rp 45.000 bahkan ada yang menjualnya Rp 50.000 per kg. Tingginya harga sudah berlangsung tiga pekan ini.

"Bawang putih yang mahal, rampai juga, di sini saja barangnya tidak ada. Kalau harga Rp 25.000 per kg. Jadi sudah mahal barangnya juga tidak ada," terang Wagiyem.

Ia mengaku, memang stok untuk keduanya agak sulit sekarang ini. Itu yang membuat harga keduanya tinggi. Bahkan rampai pun baru kali ini menembus di atas Rp 20.000 per kg.

Dalam pekan ini harga yang bertahan yakni cabai merah yang tetap Rp 35.000 per kg, wortel Rp 10.000 per kg, timun Rp 5.000 per kg, buncis Rp 8.000 per kg, sawi Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per kg, luncang Rp 15.000 per kg.

Selanjutnya untuk harga yang naik dalam pekan ini yaitu cabai rawit jadi Rp 35.000 dari Rp 25.000 per kg, bawang merah Rp Rp 35.000 dari Rp 25.000 per kg, kol jadi Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, terong Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, pare Rp 7.000 dari Rp 4.000 per kg. (tri)