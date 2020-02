VIDEO Kabar Bahagia, Shandy Aulia Melahirkan Anak Pertama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Kabar Bahagia datang dari artis peran Shandy Aulia.

Ia baru saja dikaruniai anak pertama.

Shandy melahirkan anak pertamanya pada Rabu (12/2/2020).

Bayi berjenis kelamin perempuan ini diberi nama Claire Herbowo.

• VIDEO Ganjar Pranowo Minta Sekolah Tempat Terjadinya Bullying di Purworejo Ditutup

• VIDEO Bersimpuh untuk Selamatkan Nyawa Orang, Polisi Ini Diganjar Kenaikan Pangkat

• Bela Gadis Indonesia Lelang Keperawanan Lewat Agensi di Jerman, Laku Rp 19 Miliar, Siapa Pemenangnya

• Warga Temukan Emas Batangan Bergambar Soekarno, Ini Hasil Pengecekan Polisi

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Shandy Aulia lewat unggahan di akun Instagram-nya, Kamis (13/2/2020).

"Praise the Lord. It’s A Girl! Welcoming our daughter Claire Herbowo, 12.02.2020, 2815 gr | 49 cm, With Love David & Shandy Herbowo," tulis Shandy dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Kompas.com, Kamis.

Berdasarkan keterangan, bayi mungil Shandy dan suaminya David memiliki berat 2,815 gram dengan panjang 49 cm.

Tonton juga Video YouTube lainnya dibawah ini.

Shandy Aulia melahirkan saat usia kandungannya sudah 40 minggu.

Dalam foto yang diunggah oleh Shandy, terlihat Claire sedang tidur nyenyak di sebuah keranjang bayi.