VIDEO Pesan Haru Ayah Ashraf Sinclair, Mertua BCL Kutip Sepenggal Lirik Lagu

Ayah dari mendiang aktor Ashraf Sinclair, Mohamed Anthony John Sinclair mengunggah pesan mengharukan atas kematian putranya.

Mertua BCL memang sangat kehilangan kepergian putranya yang mendadak.

Melalui akun Instagram-nya, @marmalademagician, ia mengunggah foto mendiang putranya, dengan disertai keterangan.

Awalnya, Mohamed menuliskan sepenggal lirik lagu yang ditulis oleh musisi Neil Young berjudul "Hey Hey, My My".

"It is better to burn out than it is to rust," tulisnya yang merupakan penggalan lirik lagu Neil.

Lagu tersebut ditulis oleh Neil yang berisi ketakutannya menjadi terlupakan di dunia musik.

Dalam penggalan lirik lainnya, ia menuliskan kalimat, "The king is gone, but he's not forgotten".

Kemudian, pria yang akrab disapa Pak Mat ini juga menyertakan keterangan lain di dalam unggahannya yang ditujukan untuk mendiang Ashraf.

"Ini adalah hak istimewa beberapa orang untuk melintasi cakrawala kehidupan dalam kurva yang menjulang tinggi, menyala, menerangi kehidupan orang lain dengan cahaya yang dinamis dan penuh kasih," tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Jumat (21/2/2020).