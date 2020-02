VIDEO Ibunda Ashraf Sampaikan Terima Kasih kepada yang Mendoakan Anaknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman, menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berkirim doa untuk anaknya.

Saat ini ia sulit menggambarkan perasaan sedihnya yang berkecamuk setelah meninggalnya sang anak.

Hal itu ia sampaikan dalam unggahan akun Instagram-nya, @dida_sinclair, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (22/2/2020).

• VIDEO Vidi Aldiano Cerita ke Boy William soal Vonis Kanker Stadium 3

• VIDEO Cerita Rafathar Tak Mengeluh Saat Tawaf di Makkah

• Karni Ilyas Gebrak Meja di Acara ILC: Acara Malam Ini Memalukan

• Melaney Ricardo Ungkap Pesan Terakhir Ashraf Sinclair ke Tim BCL

Meski begitu, atas nama Ashraf Sinclair, Khadijah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah mengirimkan doa untuk anaknya itu.

"But what I must convey on behalf of my son, Ashraf, our heartfelt gratitude to everyone in this world who are sharing our grievance and feeling the pain with us on the departure of Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair," tulis Khadijah.

Khadijah sadar ia tak bisa melawan kehendak Tuhan.

Ia berujar, Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hamba-Nya.

Tonton juga video berita YouTube lainnya di bawah ini

Meskipun sulit, mertua Bunga Citra Lestari itu mengaku tetap menerima kepergian Ashraf Sinclair dengan keikhlasan.

"Though its so hard but May his life hearafter be the best ever in his 40 years of life on Earth. Aamiin," tulisnya lagi.

Adapun Ashraf Sinclair meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) pukul 04.51 WIB.

Di hari yang sama, pihak keluarga langsung memakamkan Ashraf Sinclair di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Bambang Irawan