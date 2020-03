VIDEO Cinta Penelope Akhirnya Pamerkan Suami Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cinta Penelope akhirnya buka suara terkait pernikahan terbarunya. Heboh disebut-sebut pernikahan keenamnya, Cinta justru mengaku ini perkawinan ketiganya.

Nama mantan pedangdut Cinta Penelope tiba-tiba menjadi perbincangan hangat baru-baru ini.

Wanita yang kini telah menutup auratnya itu dikabarkan menikah lagi dengan pria asal Turki, Taha Arikan.

Hal itu menyusul beberapa postingan Cinta Penelope di Instagram yang memamerkan cincin bersama pria tersebut.

• VIDEO Jadwal Liga 2 2020 Wilayah Barat dan Jadwal Lengkap Badak Lampung FC

• VIDEO 966 Penjahat Nontarget Diamankan Selama Operasi Cempaka Krakatau 2020

• Tiba-tiba Diadang Orang, Sopir Truk Colt Disel yang Bawa Minyak Goreng Baru Tahu Muatannya Tercecer

• Rebutan Pembeli, Dua Sales Smartphone Baku Hantam, Salahsatunya Luka Karena Sabetan Benda Tajam

Tak hanya itu, pernikahan Cinta pun semakin diperkuat dengan postingan Taha di Instagram pada Minggu (8/3/2020).

@tahaarikan

Welcome to our future.. #happiness

Cinta pun meninggalkan komentar romantis di unggahan Taha.

"I love u my iman," tulis Cinta.

Kabar yang beredar menyebut perkawinan dengan Taha merupakan pernikahan keenam bagi Cinta.

Mengenai hal itu, Cinta Penelope akhirnya buka suara.