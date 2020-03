SPG tengah memakai lipstik matte Make Over. 2 Jenis Lipstik Matte Make Over, Nyaman Dipakai dan Tahan Lama di Bibir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian pecinta kosmetik Make Over tentunya tahu kualitas terbaik Lipstik Make Over.

Berikut ini 2 jenis lipstik matte dari produk kosmetik Make Over.

Yakni Make Over Intense Matte Lip Cream dan Make Over Color Stick Matte Crayon.

Make Over Color Stick Matte Crayon adalah lipstik crayon dengan hasil matte yang dapat diputar secara otomatis tanpa harus diraut.

Lipstick matte berbentuk click pen yang stylish, didesain untuk memberikan kemudahan aplikasi sehingga dapat mewarnai bibir dengan sempurna.

Beauty Advesior Make Over Central Plaza Lampung, Melda Arenza mengatakan ada 5 jenis lipstik make over tipe Make Over Color Stick Matte Crayon.

"Untuk jenis lipstik make over tipe Make Over Color Stick Matte Crayon merupakan model lipstik terbaru dari produk make over," ujar Melda, Kamis (26/3/2020).

Dikembangkan dengan airy smooth dan non drying matte formula yang dilengkapi dengan vitamin E, lipstick matte ini nyaman digunakan tanpa membuat bibir kering.

Teknologi diffusing color pigments menghasilkan warna menarik dengan intesitas yang dapat disesuaikan dengan keinginan.

Adapun jenis Make Over Color Stick Matte Crayon terdiri dari 5 warna yaitu.

