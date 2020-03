VIDEO Ganindra Bimo Ultah Andrea Dian Ucap Doa untuk Suami dari Ruang Isolasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ganindra Bimo tengah berulang tahun ke-32. Sang istri, Andrea Dian mengucapkan selamat ulang tahun meski berada di ruang isolasi pasien corona.

Artis peran Andrea Dian menambah panjang daftar public figur yang terinfeksi virus corona.

Istri dari Ganindra Bimo tersebut secara terbuka mengakui hal tersebut melalui Instagram-nya pada Minggu (22/3/2020).

Kini Andrea Dian tengah menjalani masa isolasi di rumah sakit rujukan pemerintah.

Di masa isolasi Andrea Dian, Ganindra Bimo ternyata sedang berulang tahun ke-32 pada Minggu (29/3/2020).

Meski sedang terpisah dengan Bimo, Andrea pun tetap ingat hari ulang tahun suaminya.

Ia pun menuliskan ucapan ulang tahun untuk Bimo melalui postingan Instagram-nya.

Andrea memposting video yang memperlihatkan kemesraannya dengan Bimo.

Di akhir video, Andrea merekam dirinya saat berada di rumah sakit serta mengucapkan doanya untuk sang suami.

"Hi baby, my super husband, my biggest blessing, my favorite answered prayer, and my true love forever, Happy Birthday.