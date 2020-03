VIDEO Vidi Aldiano Dapat Surprise Unik di Ulang Tahun ke-30 dengan Tetap Patuhi Social Distancing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut keseruan ulang tahun ke-30 Vidi Aldiano di tengah kondisi darurat virus corona.

Penyanyi Vidi Aldiano genap berusia 30 tahun pada hari ini, Minggu (29/03/2020).

Sayangnya Vidi Aldiano tidak bisa membuat pesta perayaan bersama teman-teman di hari kelahirannya tersebut.

Pasalnya pemerintah mengimbau untuk social distancing di tengah situasi darurat virus corona.

• VIDEO Diskes Lampung Rilis 1 Pasien Virus Corona Meninggal Dunia

• VIDEO Pohon Tumbang Timpa 8 Rumah di Jalan WR Supratman Telukbetung Selatan

• Riwayat Perjalanan Pasien 02 Virus Corona di Lampung yang Meninggal, Sempat ke Palembang

• Bapak Anak Cekcok Rebutan Senjata Api Rakitan, Dor . . Sang Anak Roboh

Namun teman-teman Vidi Aldiano lantas membuat kejutan ulang tahun unik untuk pelantun Lagu Status Palsu tersebut.

Mereka melakukan video call bersamaan dengan Vidi Aldiano sembari menyanyikan lagu Happy Birthday.

Vidi Aldiano mengunggah momen tersebut di akun instagramnya, Minggu (29/03/2020).

"Thank you, thank you terima kasih ini perayaan gue teramai," ujar Vidi.

Pada video tersebut Vidi juga ditemani oleh ayah dan ibunya.

"Sumbangnya setengah mati," canda Vidi Aldiano mendengar suara nyanyian teman-temannya.