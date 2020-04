VIDEO Ketua RT Geram Lihat Emak-emak Masih Kumpul-kumpul Saat Social Distancing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anjuran untuk melakukan social distancing ternyata benar-benar diterapkan oleh seorang Ketua RT yang satu ini.

Pasalnya Ketua RT terlihat geram dan marah sampai melempar penggorengan ke emak-emak yang berkumpul-kumpul ngerumpi di salahsatu rumah warga di wilyahnya.

Aksi ketua RT melempar penggorengan ke warga yang berkumpul, viral di media sosial (medsos).

Sebuah video ketua RT marah banting penggorengan ke warga tersebut, diunggah Ustaz Yusuf Mansur di akun instagramnya di @yusufmansurnew.

Aksi ketua RT berambut gondrong lempar penggorengan yang bertujuan melarang warga berkumpul saat wabah virus corona atau Covid-19 tersebut, justru membuat sejumlah warganet terhibur.

Berikut video ketua RT berambut gondrong lempar wajan ke warga yang diunggah Ustaz Yusuf Mansur di akun Instagramnya di @yusufmansurnew.

"RT nya kece... Hehehe

Met zuhur ya.





Jgn lupa. To the point, lsg2 aja sama Allah: minta duit, minta bs ngasih duit. Minta makan, minta bs ngasih makan. Minta sehat, minta kejaga, dan bs menyehatkan dan menjaga ksehatan yg lain.





To the point aja. Dan boleh masukin angka. Brp duit dan brp orang?





Proses, pasti ada. Namanya jg permintaa, pengajuan. Ya diproses. Sementara diproses, yang sabar... Dan bnr2 getolin deketin diri dan ngamalin SIT dan.AYM.

.

.

Boleh tambah permintaan to the point2 yg lain.

.

.

Jgn malu2 ya. Ditunggu malahan sama Allah. Tiap permintaan dikasih reward dunia akhirat... Mintain jg buat yg lain ya. SeIndonesia. Sedunia" tulis akun @yusufmansurnew dikutip Wartakotalive.com, Jumat (3/4/2020).

Apa itu Covid-19?

Di awal tahun 2020, dunia gempar saat virus menyerang pernapasan manusia dan menyebabkan kematian, yakni Virus Corona atau Covid-19.