Suami Isyana Sarasvati Tangani Pasien Virus Corona, Kakak Ipar Ungkap Perasaan Sedih Lihat Fotonya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Beredar kabar suami Isyana Sarasvati turut menangani pasien yang positif terinfeksi virus corona atau Covid-19.

Kabar itu beredar setelah foto suami Isyana Sarasvati memakai alat pelindung diri (APD) lengkap.

Adapun, suami Isyana Sarasvati bernama Rayhan Maditra.

Isyana Sarasvati menikah dengan Rayhan Maditra pada awal tahun 2020.

Diketahui, suami Isyana Sarasvati berprofesi sebagai dokter.

Adapun, foto Rayhan Maditra memakai APD lengkap, pertama kali diunggah di akun Twitter kakak Isyana, Rara Sekar pada Minggu (5/4/2020).

Pada cuitannya itu, Rara mengunggah potret Rayhan Maditra yang tampil dengan mengenakan APD.

Kacamata safety googles, masker N95, penutup wajah, hingga penutup kepala terlihat dikenakan adik iparnya itu.

Melengkapi unggahannya, Rara menuliskan perasaannya.

Ia mengaku perasaannya hancur melihat foto tersebut.

"Stay safe Rayhan Maditra and all the health professionals who are fighting hard to make sure we all survive this pandemic.