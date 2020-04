VIDEO Ucapan Ria Ricis Bikin Ayahnya Jadi Korban Bully, Deddy Corbuzier Beri Nasihat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Video Berita, podcast Deddy Corbuzier dan Ria Ricis di Youtube menghilang setelah belum lama diunggah di Youtube Deddy Corbuzier.

Konten tersebut diunggah dengan judul 'Nangis di Pojokan Pamit.. Beneran Aja Lah (Ria Ricis Batal Nikah)' pada (05/04/2020).

Bukan tanpa alasan, Deddy Corbuzier menurunkan unggahannya atas permintaan Ria Ricis. Demikian yang disampaikan Deddy melalui unggahan di fitur Youtube Story pada Senin (6/4/2020).

Deddy mengakui ini merupakan pertamakalinya dia mendapat permintaan untuk menurunkan unggahan podcast yang sudah ditayangkan.

Dia menghapus podcast tersebut diduga karena ucapan Ria Ricis yang bisa memancing bullying.

Tak hanya memberi penjelasan, Deddy Corbuzier juga menyelipkan saran agar Ricis berpikir ulang sebelum mengucap kata.

Sebagai pelengkap unggahannya, Deddy Corbuzier memperlihatkan sebagian perbincangannya melalui pesan singkat dengan Ria Ricis.

“Kayanya blum pernah yg ada di podcast minta apus video.. Krn semua yg di bicarakan dilakukan dgn sadar.

Tapi kali ini terpaksa saya hapus krn alasan bahwa kata kata Ricis ttg ortu nya jadi membuat org menilai atau mem Buly..

Seperti yang di ketahui bahwa dalam konten PODCAST saya.. Kita tidak mengedit apapun.. It's pure you and me..