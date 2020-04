VIDEO Nia Ramadhani Sering Mengalah saat Bertengkar dengan Ardi Bakrie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie baru saja merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Rabu (1/4/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Ardi Bakrie membeberkan sedikit perjalanan rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Diakui oleh Ardi Bakrie, Nia Ramadhani adalah sosok yang sabar dan kerap mengalah setiap mereka bertengkar.

"Setiap ada masalah, kamu selalu sabar, lebih banyak mengalah dan coba ngertiin aku.

Sehingga kamu terlihat dewasa menghadapinya.

Padahal umur kamu jauh lebih muda dari aku. Semua itu kamu lakukan untuk dapat mempertahankan rumah tangga kita.

Thankyou for all the painful efforts you put on to our relationship

(Terima kasih atas semua upaya yang bahkan menyakitkan yang kamu lakukan demi hubungan kita)," tulis Ardi Bakrie dalam laman Instagramnya.

Terkenal harmonis dan bahagia, Nia Ramadhani sendiri tidak bisa mengelak bahwa kehidupan rumah tangganya dengan cucu konglomerat tersebut pasti diwarnai pertengkaran.

Diceritakan oleh Nia Ramadhani, saat bertengkar dengan Ardi Bakrie, Nia Ramadhani memang memilih diam.