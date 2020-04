Daftar Pemeran The King: Eternal Monarch Drama Korea Terpopuler, Sinopssis The King: Eternal Monarch

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Min Ho dan Kim Go Eun dalam drama Korea The King: Eternal Monarch, simak daftar pemeran The King: Eternal Monarch dalam drama Korea terpopuler 2020.

Drama Korea The King: Eternal Monarch dijadwalkan tayang perdana pada April ini.

The King: Eternal Monarch memiliki 16 episode, yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu malam.

Episode pertama drama Korea The King: Eternal Monarch tayang pada 17 April 2020.

Drama Korea The King: Eternal Monarch dibintangi sejumlah aktor dan aktris terkenal Korea Selatan, seperti Lee Min Ho, Woo Do Hwan, Kim Go Eun.

Drama Korea The King: Eternal Monarch ditulis oleh penulis Kim Eun Sook.

Kim Eun Sook dikenal sebagai penulis naskah yang karyanya populer.

Berikt daftar pemeran The King: Eternal Monarch dalam drama Korea terpopuler 2020.

Pemeran The King: Eternal Monarch

• Lee Min Ho & Kim Go Eun Persiapkan Langkah Pertama dalam Drama Korea The King: The Eternal Monarch

Lee Min Ho sebegai Lee Gon.