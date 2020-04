VIDEO Baru Putus Elly Sugigi Gandeng Brondong yang Ternyata Hafiz Qur'an

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Belakangan hubungan Elly Sugigi dengan Aditya Gumelar jadi sorotan publik.

Dikabarkan Nakita.id sebelumnya, Elly Sugigi memberikan isyarat perpisahan dengan Aditya Gumelar.

Tampak Elly Sugigi mengunggah foto dirinya dengan sang kekasih.

Dalam keterangan unggahannya, wanita yang dikenal sebagai pemandu penonton itu menuliskan kalimat perpisahan.

Tak hanya itu saja, Elly juga menuliskan rasa terima kasihnya pada Aditya Gumelar.

"Berpisah bukan berarti pisah untuk semuanya...jangalah perpisahan itu membuat kita saling tidak dewasa..kita akan tetap saling supoort saling doakan yang terbaik buat kita..klu kita punya hati yang tulus dan ihklas insyaallah Allah akan memberikan jalan terbaik ..diantara kita berdua gak ada drama atau mencari keuntungan semata no no..Allah punya rencana lain buat kita berdua..intinya doa restu orang tua..sangat lah penting buat kehidupan siapa pun itu...kita akan terus berkarya ...thx u so much @adityagumelar," kata Elly.

Namun, baru saja putus tak membuat Elly Sugigi merana.

Seperti diketahui, kehidupan percintaan Elly tampaknya tak pernah surut.

Selalu dikabarkan menjalin hubungan dengan berondong, belakangan Elly Sugigi kepergok sudah menggandeng cowok baru, Moms.

Dilansir dari kanal YouTube 'ESGE Entertainment', perempuan yang akrab disapa Mpok Elly tersebut tampak asyik bernyanyi dengan laki-laki muda.