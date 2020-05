VIDEO Musisi Kondang Ahmad Dhani Ternyata Pernah Dijauhi Luna Maya: Abis Pakdhe Ini Sih!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Musisi kenamaaan Indonesia, Ahmad Dhani memang kerap menuai kontroversi.

Ayah dari Al, El, Dul ini pernah membuat para penggemarnya harus memupuk rindu lantaran dirinya mendekam di penjara.

Semua lantaran ujaran kebencian yang ia lontarkan di media sosial membuatnya harus tersandung kasus.

Pasca dinyatakan bebas, Ahmad Dhani kini lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Ia juga bahkan harus melaporkan segala yang ingin diunggahnya kepada sang istri, Mulan Jameela.

Ternyata, Luna Maya juga mengakui bahwa dirinya pernah menjauh dari ayah Al Ghazali itu.

Luna mengungkapkan alasannya menjauhi Dhani pada tayangan vlog saat dirinya berkunjung ke kediaman Dhani.

Video berjudul "Saya Ini Ksatria!!! Tugas Saya Mengabdi Pada Negara" itu diunggahnya ke channel YouTube miliknya, Luna Maya (14/05/2020).

"So, pakdhe how are you? The one and only brilliant Ahmad Dhani," ujar Luna Maya.

"Udah lama enggak ketemu. Kamu terakhir kesini kapan?" tanya Dhani.