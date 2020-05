VIDEO Ranty Maria Dituding Bela Sarah Keihl atas Viral Lelang Keperawanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ranty Maria memberikan penjelasan setelah dituding memberikan dukungan pada Sarah Keihl atas viral lelang keperawanan demi donasi corona.

Selebgram Sarah Keihl ramai diperbincangkan warganet setelah viral lelang keperawanan senilai Rp 2 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Sarah melalui video postingan di Instagramnya @sarahkeihl, Rabu (20/5/2020).

Uang hasil lelang tersebut akan digunakan berdonasi virus corona.

Namun, kini video tersebut telah dihapus.

Setelah menuai kontroversi, Sarah Keihl lantas meminta maaf melalui akun instagramnya.

Terlihat artis Ranty Maria ikut memberikan komentar di permintaan maaf Sarah Keihl tersebut,

'Baby u got this ok'," tulis Ranty.

• VIDEO Baim Wong Murka, Ada Oknum Buntuti Mobilnya selama 2 Hari

• VIDEO Nikita Mirzani Tahun Ini Tak Bagi-bagi THR dan Tak Gelar Open House

• VIDEO Viral Petugas Medis Jatuh Pingsan karena Kelelahan dan Dehidrasi saat Bertugas

• VIDEO Dampak Corona, Bisnis Restoran Prilly Latuconsina Merosot Drastis

Warnaget lantas menilai jika Ranty Maria memberikan dukungan terhadap aksi Sarah Keihl.

Komentar Ranty menuai pro kontra warganet dengan mendapatkan lebih dari seribu komentar balasan warganet.