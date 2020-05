VIDEO Dampak Corona, Bisnis Restoran Prilly Latuconsina Merosot Drastis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Di tengah pandemi Covid-19, banyak pihak yang terkena imbas.

Terutama dalam bidang perekonomian, keuangan kini kian lesu.

Dampak pandemi Corona ini juga dialami oleh artis cantik Prilly Latuconsina.

Pandemi virus corona membuat Prilly tak bisa melakukan kegiatan buka bersama dengan teman dan kolega bisnisnya.

Bagi Prilly Latuconsina, buka bersama bukan hanya ajang senang-senang semata, melainkan ajang silaturahmi bersama orang-orang terdekatnya.

"Negatifnya nggak terlalu banyak sebenernya kalau dari aku ya, negatifnya pertama aku nggak bisa bukber sama temen-teman," ucap Prilly Latuconsina dalam siaran live Instagram, beberapa waktu lalu.

"Biasanya kita rutin bukber bahkan kegiatan bisnis juga mengadakan bukber, terus bukber bareng loyal customer kita," lanjutnya.

Kemudian yang paling terasa adalah penjualan dari bisnis restorannya tak sebesar ramadan sebelumnya, padahal ramadan adalah momen dimana penjualan makanannya bisa naik drastis.

"Terus dulu kalau ramadan sale bisnis naik pasti, sekarang turun. But its okay karena semua juga ngalamin," ucap Prilly.