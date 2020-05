VIDEO Cut Tary Foto Bersama Keluarga dan Dua Anak Kandung Richard Kevin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran juga presenter Cut Tary (42) turut membagikan potret keluarganya di hari lebaran lalu.

Cut Tary mengunggah foto bersama sang suami, Richard Kevin (39) di slide pertama.

Slide kedua, Cut Tary membagikan potretnya bersama suami juga ketiga anaknya.

"Best wishes to you and your family for a happy and blessed Ied ..

Mohon maaf lahir dan bathin

#happyiedmubarak1441h," tulis Cut Tary di keterangan fotonya.

Cut Tary diketahui memiliki putri bernama Sidney Azkassyah Yusuf dari pernikahannya dengan Yusuf Subrata.

Sedangkan Richard Kevin juga sudah memiliki anak dari pernikahannya dengan aktris Ida Helena.

Richard Kevin memiliki 2 anak, satu perempuan bernama Channella Leslie dan satu laki-laki bernama Richard Kingstons.

Sebelumnya, diketahui Cut Tary jarang membagikan potret bersama dua anak sambungnya.

• VIDEO Cut Tari Bagikan Potret Pernikahan di Instagram

• VIDEO Cut Tari dan Richard Kevin Resmi Menikah

• Hakim Perlihatkan Foto Mesum Zuraida Hanum ke Ibunda

• Billy Syahputra Minta Maaf Sambil Sujud di Kaki Ruben Onsu

Kini setelah menikah, akhirnya Cut Tary mengunggah foto bersama anak-anak Richard Kevin.

Instagram Richard Kevin sendiri diprivate atau dikunci sehingga tak banyak orang yang bisa mengakses profilnya.