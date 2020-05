VIDEO Perlihatkan Punggung Hasil Kerokan, Marion Jola Tetap Estetik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hampir dua bulan lebih di rumah aja, mengakibatkan banyak orang melakukan hal-hal yang tak biasa.

Tak terkecuali bagi penyanyi Marion Jola.

Yap! Di masa karantina ini, Lala, sapaan akrab Marion Jola, melakukan kegiatan kerokan.

Hal ini Lala tunjukan dalam sebuah unggahannya di Instagram @lalalmarionmj.

Lala bahkan menyebut kegitan ini adalah salah satu target dalam aktivitas karantina mandirinya.

“Self-quarantine goals.”

• VIDEO Marion Jola Nangis saat Bicara soal Kasus Video Asusila yang Sempat Seret Namanya: It Was Hard

• VIDEO Cerita Marion Jola Beli Tas Branded karena Gengsi dengan Artis Lain

• Orangtua Tak Setuju Anak Kembali ke Sekolah, Pandemi Corona Belum Berakhir

• Cekcok dengan Pacar, Remaja 15 Tahun Asal Lampung Unggah Foto Syur Gadis 13 Tahun di Facebook

“Finally i did that yes, that ‘kerokan’ thing,” tulis Lala dalam caption-nya dikutip Grid.ID, Sabtu (30/5/2020).

Di dalam unggahannya terlihat memang Lala yang menggunakan pakaian biru menunjukan punggung hasil kerokannya.

Unggahan Lala pun spontan mendapatkan banyak respon dari netizen.

Di antaranya netizen yang masih menganggap pungguh Lala tetap indah meskipun sudah dikerok.

“Kerokan versi estetik,” komen @rsyspryhh.

“Seorang Marion Jola dikerokin aje estetik ampun banget ampun dah!” tulis @uwiyyy_.

“Foto kerokan aja estetik amat la,” ujar @jihaannisriina.

(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.ID

Videografer Tribunlampung/Rio Angga Saputra