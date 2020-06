VIDEO Banyak Hal Positif yang Nia Ramadhani Sadari Selama di Rumah saat Pandemi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nia Ramadhani bercerita tentang hal-hal positif yang ditemukannya saat di rumah selama pandemi corona. Sebut banyak waktu untuk diri sendiri dan keluarga.

Pandemi corona hingga kini masih belum berakhir dan makin bertambah dari hari ke hari.

Kasus pandemi di Indonesia per Senin (01/06/2020) mencapai 26.473 kasus.

Dengan jumlah kematian 1.613 dan pasien dinyatakan sembuh 7.308 orang.

Pemerintah masih mengimbau untuk social distancing dan tetap di rumah sembari menyiapkan strategi new normal.

Imbauan tersebut juga diikuti artis Nia Ramadhani.

Istri Ardi Bakrie tersebut mengaku banyak mendapat hal positif yang baru disadarinya selama di rumah.

Hal tersebut diceritakan Nia Ramadhani melalui unggahan Instagramnya, Minggu (01/06/2020).

"Diluar kesedihan yang kita rasakan saat melihat banyak korban yang terkena virus penyakit ini.

Diluar itu... Turns out,

adanya home quarantine ini malah banyak mendatangkan hal positive ya (menurut aku)."

Adanya pandemi menjadikan masyarakat lebih peduli dengan kesehatannya.

Selain itu juga meningkatkan sisi kemanusiaan.

Orang-orang banyak berdonasi untuk melawan pandemi corona.

Orang yang tadinya sibuk beraktivitas di luar kini lebih banyak waktu bersama keluarga.

"Misalnya seperti Banyak yang sebelumnya lebih cuek,

skrg jadi sering berdonasi menbantu sesama,

trus banyak juga yang tadinya terlalu sibuk bekerja,

sekarang jadi lebih banyak waktu bersama keluarga, dan banyak lagi."

Ibu tiga anak tersebut mengatakan dirinya banyak memiliki waktu sendiri untuk melakukan intropeksi.

Dengan begitu, dirinya menjadi lebih mengetahui dengan jelas tujuan hidupnya ke depan.

"Kalau buat aku pribadi, hal positive paling berasa yang baru aku alami saat quarantine ini,

adalah menyadari penting nya mempunyai waktu untuk ‘quality time with my self and my self ONLY’.

Ga lama2 juga, ga sampai meninggalkan kewajiban kita.

Tapi Mempunyai waktu hening..sendiri..ternyata itu adalah suatu kebutuhan buat kita manusia,

yang mau experiencing personal growth in ourselves.

Karena di keheningan itu, kita bisa “mengamati ulang” what we’ve been through.